Госдеп организовал спецрейсы для вывоза граждан США из России

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Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс рассказала об организованных Госдепом спецрейсах для вывоза граждан Соединённых Штатов из России.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Twitter.

«Граждане США в России: Государственный департамент организовал специальные чартерные рейсы для американских граждан и, при наличии свободных мест, для обладателей разрешения на постоянное проживание в США (LPR). Мы ожидаем, что рейсы вылетят из Москвы утром 9 апреля», —  написала она.

Вместе с этим Росс отметила, что данные рейсы не прямые, а с пересадкой в Лондоне, и оттуда будут направляться "«в один из шести городов США».

Ранее сообщалось, что посольство США в Москве изучает возможность организации чартерных рейсов для вывоза американских граждан из России.

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