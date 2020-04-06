Госдеп организовал спецрейсы для вывоза граждан США из России
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Twitter.
«Граждане США в России: Государственный департамент организовал специальные чартерные рейсы для американских граждан и, при наличии свободных мест, для обладателей разрешения на постоянное проживание в США (LPR). Мы ожидаем, что рейсы вылетят из Москвы утром 9 апреля», — написала она.
Вместе с этим Росс отметила, что данные рейсы не прямые, а с пересадкой в Лондоне, и оттуда будут направляться "«в один из шести городов США».
Ранее сообщалось, что посольство США в Москве изучает возможность организации чартерных рейсов для вывоза американских граждан из России.