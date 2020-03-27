США планируют организацию чартеров для вывоза американцев из России

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Посольство США в Москве изучает возможность организации чартерных рейсов для вывоза американских граждан из России.
США планируют организацию чартеров для вывоза американцев из России
  • РИА Новости

«Посольство США в Москве изучает возможность организации чартерных рейсов. Просим иметь в виду, что стоимость перелёта чартерным рейсом оплачивается всеми едущими самостоятельно», — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Как отметили в посольстве, они в курсе, что с 27 марта могут быть существенно сокращены или отменены коммерческие рейсы из России, и «продолжают отслеживать ситуацию на месте».

В дипмиссии призвали граждан США немедленно вернуться домой.

Ранее гражданку США оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Ярославле.

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