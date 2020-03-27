США планируют организацию чартеров для вывоза американцев из России
- РИА Новости
«Посольство США в Москве изучает возможность организации чартерных рейсов. Просим иметь в виду, что стоимость перелёта чартерным рейсом оплачивается всеми едущими самостоятельно», — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
Как отметили в посольстве, они в курсе, что с 27 марта могут быть существенно сокращены или отменены коммерческие рейсы из России, и «продолжают отслеживать ситуацию на месте».
В дипмиссии призвали граждан США немедленно вернуться домой.
Ранее гражданку США оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Ярославле.