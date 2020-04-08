Пенс сообщил о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом в США

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В некоторых регионах США наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, заявил вице-президент США Майк Пенс во время брифинга.
Пенс сообщил о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом в США
  • Reuters

«Мы видим свидетельства стабилизации в некоторых регионах страны», — сказал Пенс, отметив, что это в том числе касается Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта, Бостона, Чикаго и Денвера.

Он призвал жителей страны продолжать соблюдать меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что к концу июня в США будет произведено 110 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции лёгких.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 апреля, в США из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончался 12 021 человек, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 383 тыс.

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