Колумбия обратилась к НАТО за помощью в борьбе с коронавирусом

Власти Колумбии обратились к НАТО с просьбой помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится на сайте альянса.

«6 апреля в Североатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC) поступила просьба от Колумбии об оказании международного содействия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в заявлении.

Как указывается в прилагаемом к новости документе, Колумбия, в частности, попросила предоставить ей экспресс-тесты на коронавирус, аппараты для искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторы и так далее.

Ранее в Колумбии до 27 апреля продлили режим общенационального карантина из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.