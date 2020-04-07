Колумбия обратилась к НАТО за помощью в борьбе с коронавирусом

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Власти Колумбии обратились к НАТО с просьбой помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Колумбия обратилась к НАТО за помощью в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте альянса.

«6 апреля в Североатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC) поступила просьба от Колумбии об оказании международного содействия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в заявлении.

Как указывается в прилагаемом к новости документе, Колумбия, в частности, попросила предоставить ей экспресс-тесты на коронавирус, аппараты для искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторы и так далее.

Ранее в Колумбии до 27 апреля продлили режим общенационального карантина из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

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