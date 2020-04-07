Более 600 россиян намерены вернуться на родину из Японии

Посольство России оказывает поддержку 637 россиянам, которые не могут вернуться из Японии из-за ограничения авиасообщения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Посольство продолжает прилагать максимальные усилия для оказания содействия нашим гражданам (их число на данный момент составляет 637 человек), которые вынуждены задержаться в Японии из-за ограничения авиасообщения вследствие распространения коронавируса», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Дипломаты помогают россиянам с проживанием, обеспечивают их продуктами питания и предметами первой необходимости.

Ранее координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о возобновлении авиарейсов для возвращения находящихся за границей россиян на родину.