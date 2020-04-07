Более 600 россиян намерены вернуться на родину из Японии

Короткая ссылка
Посольство России оказывает поддержку 637 россиянам, которые не могут вернуться из Японии из-за ограничения авиасообщения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Более 600 россиян намерены вернуться на родину из Японии
  • © РИА Новости

«Посольство продолжает прилагать максимальные усилия для оказания содействия нашим гражданам (их число на данный момент составляет 637 человек), которые вынуждены задержаться в Японии из-за ограничения авиасообщения вследствие распространения коронавируса», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Дипломаты помогают россиянам с проживанием, обеспечивают их продуктами питания и предметами первой необходимости.

Ранее координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о возобновлении авиарейсов для возвращения находящихся за границей россиян на родину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить