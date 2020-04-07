Госдеп оценил просьбы Ирана снять санкции из-за пандемии коронавируса

Госдеп назвал просьбы Ирана снять санкции в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 «ловкой кампанией влияния», целью которой является «спонсирование террористических операций».

«Ловкая кампания влияния Ирана по получению облегчения санкций нацелена не на оказание медицинской помощи иранскому народу, а на спонсирование своих террористических операций», — говорится в заявлении американского ведомства.

В Госдепе заявили, что иранский режим с 2012 года потратил более $16 млрд на спонсирование терроризма.

Ранее официальный представитель иранского Минздрава Киануш Джаханпур заявил, что от COVID-19 в стране умерли 3603 человека.

В марте министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против исламской республики на фоне распространения коронавирусной инфекции являются «медицинским терроризмом».