Госдеп оценил просьбы Ирана снять санкции из-за пандемии коронавируса
- Reuters
«Ловкая кампания влияния Ирана по получению облегчения санкций нацелена не на оказание медицинской помощи иранскому народу, а на спонсирование своих террористических операций», — говорится в заявлении американского ведомства.
В Госдепе заявили, что иранский режим с 2012 года потратил более $16 млрд на спонсирование терроризма.
Ранее официальный представитель иранского Минздрава Киануш Джаханпур заявил, что от COVID-19 в стране умерли 3603 человека.
В марте министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против исламской республики на фоне распространения коронавирусной инфекции являются «медицинским терроризмом».