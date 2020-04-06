В Госдуме оценили идею ЕС о военной группе для борьбы с коронавирусом

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение стран Евросоюза создать военную оперативную группу для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Со стороны Евросоюза в данном случае это решение запоздалое. Коронавирусная инфекция уже нашла широкое распространение по всему миру. Принятие данного решения — вынужденная мера. Вместе с тем, если оценивать эту инициативу в целом, она направлена на оздоровление людей. Конечно, какому бы государству такие меры ни принадлежали, их нужно поддерживать и приветствовать», — считает депутат.

По мнению Швыткина, примером для создания военной оперативной группы могла послужить помощь со стороны России, которая на территории Италии и Сербии «показывает своим примером необходимость оказания помощи государствам в части дезинфицирующих мероприятий».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза договорились создать военную оперативную группу для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.