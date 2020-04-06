Страны ЕС решили создать военную группу для борьбы с коронавирусом
- РИА Новости
Пресс-конференция по итогам видеозаседания глав Минобороны стран ЕС велась в Twitter Европейской внешнеполитической службы.
Боррель рассказал, что в ходе переговоров стороны обсуждали возможность использования военной компетентности для обмена информацией между странами ЕС.
«Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала. Это будет сделано в полной координации с НАТО и в дополнение к нему», — заявил он.
Боррель также подчеркнул, что странам Евросоюза необходимо вместе бороться против коронавируса.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала пандемию коронавирусной инфекции самым большим испытанием с момента образования ЕС.