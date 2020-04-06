Страны ЕС решили создать военную группу для борьбы с коронавирусом

Страны Евросоюза договорились создать военную оперативную группу для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Пресс-конференция по итогам видеозаседания глав Минобороны стран ЕС велась в Twitter Европейской внешнеполитической службы.

Боррель рассказал, что в ходе переговоров стороны обсуждали возможность использования военной компетентности для обмена информацией между странами ЕС.

«Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала. Это будет сделано в полной координации с НАТО и в дополнение к нему», — заявил он.

Боррель также подчеркнул, что странам Евросоюза необходимо вместе бороться против коронавируса.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала пандемию коронавирусной инфекции самым большим испытанием с момента образования ЕС.