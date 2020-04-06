Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием в истории ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 самым большим испытанием с момента образования Евросоюза.

«С моей точки зрения, Европа, Европейский союз, стоит перед самым большим испытанием с момента основания. Это большой вызов для здоровья нашего населения», — приводит её слова в ходе пресс-конференции РИА Новости.

По словам Меркель, коронавирус затронул все государства ЕС в равной степени.

«В интересах всех, в интересах Германии заключается выход сильной Европы из этого испытания», — заключила она.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал международное сообщество к сотрудничеству в связи с распространением коронавирусной инфекции.