ООН не нашла доказательств причастности Дамаска к «инцидентам» в Сирии
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на резюме доклада комиссии.
«Учитывая доступную информацию по этому поводу, комиссия выявила, что с высокой долей вероятности удары были нанесены правительством Сирии или её союзниками. Тем не менее имеющиеся доказательства оказались недостаточными для комиссии, чтобы прийти к окончательному выводу и возложить ответственность на какое-то конкретное лицо или организацию», — говорится в документе, касающемся нанесения удара по больнице в Кафр-Нобуле в Идлибе.
Такие же формулировки содержатся в выводах комиссии по пяти другим инцидентам.
При этом в отношении инцидента с атакой на лагерь беженцев вина «с высокой долей вероятности» ложится на террористов.
В 2019 году Генсек ООН Антониу Гутерреш поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Тогда он отметил, что расследование будет охватывать «факты разрушения объектов или нанесения ущерба объектам, включённым в список по деэскалации, и объектам, поддерживаемым ООН»
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Гутерреша о начале этого расследования.