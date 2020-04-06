ООН не нашла доказательств причастности Дамаска к «инцидентам» в Сирии

Специальная комиссия ООН по расследованию инцидентов в Идлибе не нашла доказательств для того, чтобы окончательно возложить на Дамаск ответственность за удары по подконтрольным организации объектам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на резюме доклада комиссии.

«Учитывая доступную информацию по этому поводу, комиссия выявила, что с высокой долей вероятности удары были нанесены правительством Сирии или её союзниками. Тем не менее имеющиеся доказательства оказались недостаточными для комиссии, чтобы прийти к окончательному выводу и возложить ответственность на какое-то конкретное лицо или организацию», — говорится в документе, касающемся нанесения удара по больнице в Кафр-Нобуле в Идлибе.

Такие же формулировки содержатся в выводах комиссии по пяти другим инцидентам.

При этом в отношении инцидента с атакой на лагерь беженцев вина «с высокой долей вероятности» ложится на террористов.

В 2019 году Генсек ООН Антониу Гутерреш поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

Тогда он отметил, что расследование будет охватывать «факты разрушения объектов или нанесения ущерба объектам, включённым в список по деэскалации, и объектам, поддерживаемым ООН»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Гутерреша о начале этого расследования.