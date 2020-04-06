ООН не нашла доказательств причастности Дамаска к «инцидентам» в Сирии

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Специальная комиссия ООН по расследованию инцидентов в Идлибе не нашла доказательств для того, чтобы окончательно возложить на Дамаск ответственность за удары по подконтрольным организации объектам.
ООН не нашла доказательств причастности Дамаска к «инцидентам» в Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на резюме доклада комиссии.

«Учитывая доступную информацию по этому поводу, комиссия выявила, что с высокой долей вероятности удары были нанесены правительством Сирии или её союзниками. Тем не менее имеющиеся доказательства оказались недостаточными для комиссии, чтобы прийти к окончательному выводу и возложить ответственность на какое-то конкретное лицо или организацию», — говорится в документе, касающемся нанесения удара по больнице в Кафр-Нобуле в Идлибе.

Такие же формулировки содержатся в выводах комиссии по пяти другим инцидентам.

При этом в отношении инцидента с атакой на лагерь беженцев вина «с высокой долей вероятности» ложится на террористов.

В 2019 году Генсек ООН Антониу Гутерреш поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

Тогда он отметил, что расследование будет охватывать «факты разрушения объектов или нанесения ущерба объектам, включённым в список по деэскалации, и объектам, поддерживаемым ООН»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Гутерреша о начале этого расследования.

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