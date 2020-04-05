МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»

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Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».
МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
  • РИА Новости

В декабре 2019 года Игеман сообщил, что одно из его сообщений в Facebook подверглось атаке со стороны противников распространения в Швеции сетей 5G. Тогда министр посчитал, что за за этим стоят «русские тролли».

Как сообщил МИД, теперь же шведский телеканал SVT Nyheter провёл расследование, в ходе которого выяснил, что следы «атаки» ведут к «обычной шведской бабушке, которая боится радиации от Wi-Fi и сетей 5G».

К публикации в Facebook министерство прикрепило фотографию разводящего руками Игемана с подписью «Когда оказалось, что «атака русских троллей» на самом деле была проведена местной группой людей в шапочках из фольги».

Телеканал указывает, что изучил комментарии под постом министра и пришёл к выводу, что они были сделаны людьми, большинство из которых принадлежали сообществу по борьбе с развитием сетей 5G, основанному 64-летней активисткой Катариной Холлбринк, которая и призвала единомышленников комментировать пост члена кабинета министров.

31 декабря российское посольство в Швеции также отреагировало на слова министра, поздравив его с Новым годом и выразив удивление, что «Игеман столь популярен в России».

В январе 2019 года один из старейших американских вузов — Джорджтаунский университет — объявил о введении курса под названием «Российская гибридная война», который предусматривает изучение работы «троллей и ботов».

В ноябре того же года в Госдепе заявляли, что видят признаки вмешательства «российских троллей» в протесты в Чили.

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