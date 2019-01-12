Один из старейших вузов США вводит курс о «российской гибридной войне»

Один из старейших американских вузов — Джорджтаунский университет вводит курс под названием «Российская гибридная война», следует из данных на сайте образовательного учреждения.

Согласно описанию, студентам будут рассказывать о «троллях и ботах» и «информационных операциях».

«После выборов в США в 2016 году возросла осведомлённость о новом способе ведения войны Кремлём и о том, как он нацелился на наше общество и граждан», — говорится в описании.

Сообщается, что лекции затронут «российскую доктрину и идеологию». Планируется рассмотрение примеров, а также исследование тактик и операций.

Вести курс будет американская журналистка-аналитик Молли МакКью. Об этом она написала в Twitter.

Джорджтаунский университет, основанный в 1789 году католическим епископом Джоном Кэрроллом, находится в Вашингтоне.

В 2017 году в США выпустили пособие о военной тактике России при ведении «гибридной войны».