Один из старейших вузов США вводит курс о «российской гибридной войне»

Короткая ссылка
Один из старейших американских вузов — Джорджтаунский университет вводит курс под названием «Российская гибридная война», следует из данных на сайте образовательного учреждения.

Согласно описанию, студентам будут рассказывать о «троллях и ботах» и «информационных операциях».

«После выборов в США в 2016 году возросла осведомлённость о новом способе ведения войны Кремлём и о том, как он нацелился на наше общество и граждан», — говорится в описании.

Сообщается, что лекции затронут «российскую доктрину и идеологию». Планируется рассмотрение примеров, а также исследование тактик и операций.

Вести курс будет американская журналистка-аналитик Молли МакКью. Об этом она написала в Twitter.

Джорджтаунский университет, основанный в 1789 году католическим епископом Джоном Кэрроллом, находится в Вашингтоне.

В 2017 году в США выпустили пособие о военной тактике России при ведении «гибридной войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить