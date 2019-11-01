Госдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили

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Представитель госдепартамента заявил, что Вашингтон видит признаки того, что «российские тролли» в социальных сетях мешают политическому диалогу в Чили, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что представитель ведомства не смог ответить, связаны ли эти люди с властями России.

«Что мы говорим применительно к России, так это то, что мы видим очевидные признаки того, что люди (из России. — RT) пользуются этими дебатами и искажают их через троллинг в социальных медиа», — заявил он.

По его словам, они стремятся «усугубить раскол, раздуть конфликт и везде действовать как помеха демократическим дебатам».

В последние недели по всей стране проходят массовые акции протеста. В Чили вводилось чрезвычайное положение.

Так, на митинг в Сантьяго 25 октября вышли более миллиона человек.

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