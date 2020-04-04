ВОЗ следит за случаями заражения животных коронавирусом

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Всемирная организация здравоохранения отслеживает случаи инфицирования домашних питомцев коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
ВОЗ следит за случаями заражения животных коронавирусом
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По его словам, сведений о передаче инфекции от животных к человеку на данный момент нет.

Язаревич таким образом прокомментировал сообщения из Китая о том, что 15% исследованных в Ухани кошек оказались носителями COVID-19.

«Мы в курсе того, что домашние животные пациентов с COVID-19 в отдельных случаях заражены этой болезнью», — сказал он ТАСС.

Представитель ВОЗ напомнил, что основной путь распространения инфекции — это «передача от человека к человеку».

При этом он призвал больных COVID-19 людей «ограничить контакты с домашними животными, когда занимаются с ними и заботятся о них».

Ранее учёные Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета рассказали о коронавирусе у кошек в Ухани.

По словам учёных, заражение кошек коронавирусом возможно и в других странах.

5 марта сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения изучает случай заражения собаки в Гонконге коронавирусной инфекцией.

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