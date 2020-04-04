В Сербию вылетел девятый самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

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Девятый самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
В Сербию вылетел девятый самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
  • © mil.ru

«Девятый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский (Московская обл.) в Республику Сербия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в посольстве России рассказали, что 3—4 апреля планируется осуществить 11 рейсов, которые доставят в Сербию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. 3 апреля в российском Минобороны сообщили о создании авиационной группировки для доставки помощи Сербии.

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