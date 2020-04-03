РФПИ передал в США российско-японскую тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций передал в США российско-японскую систему для тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом в интервью CNN рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Россия борется с коронавирусом, это глобальная проблема. Мы хотим поддержать США. Мы передали наши тестовые системы, которые, по нашему убеждению, являются одними из лучших в мире», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

По его словам, речь идёт о мобильных российско-японских тестах, которые «могут тестировать 20 пациентов в час».

Дмитриев выразил уверенность, что государствам необходимо объединиться и работать вместе, чтобы победить коронавирус.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о создании высокоточного теста для диагностики COVID-19.

1 апреля в Нью-Йорк прибыл самолёт Ан-124 с грузом из России в рамках помощи для борьбы с коронавирусом. На борту самолёта находились медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

По заявлению Министерства иностранных дел России, половина стоимости груза была оплачена РФПИ, ещё половина — американской стороной.