США частично оплатили присланную Россией помощь против коронавируса

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с присланным в США грузом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
США частично оплатили присланную Россией помощь против коронавируса
  • РИА Новости

«Половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а половина — американской стороной самостоятельно», — цитирует Интерфакс Захарову.

1 апреля в Нью-Йорк прибыл самолёт Ан-124 с грузом из России. В частности, на борту находились медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что США была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Он отметил, что, предлагая американским коллегам помощь, российский лидер Владимир Путин исходил из того, что, «когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью».

По последним данным, в США выявлено 187 302 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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