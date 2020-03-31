Россия отправит в США самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, президент США Дональд Трамп с признательностью принял помощь от России.
Он добавил, что президент России Владимир Путин, предлагая помощь США, исходит из того, что, когда американские производители медоборудования наберут обороты, они ответят взаимностью.
Песков подчеркнул, что, когда ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща, нет.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса на территории США превысило 3,4 тыс.
30 марта состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в ходе которого обсуждались пандемия коронавирусной инфекции и ситуация на мировом рынке нефти.