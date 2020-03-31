Россия отправит в США самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом

Россия на фоне тяжёлой эпидемиологической ситуации в Соединённых Штатах предложила Вашингтону поддержку. Самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом вылетит в США до конца суток.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, президент США Дональд Трамп с признательностью принял помощь от России.

Он добавил, что президент России Владимир Путин, предлагая помощь США, исходит из того, что, когда американские производители медоборудования наберут обороты, они ответят взаимностью.

Песков подчеркнул, что, когда ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща, нет.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса на территории США превысило 3,4 тыс.

30 марта состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в ходе которого обсуждались пандемия коронавирусной инфекции и ситуация на мировом рынке нефти.