В США от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

Число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на территории США превысило 3,4 тыс.

Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты федеральной и местной статистики.

По его данным, в США коронавирус диагностирован у 175 067 человек, умерли 3415 человек, выздоровели — 5995.

По данным университета, в США в настоящий момент скончались больше людей, чем в Китае, где число жертв составило 3309.

Ранее сообщалось, что в США подтверждено более 160 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, около 3 тыс. заболевших скончались.