В США от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае
- Reuters
Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты федеральной и местной статистики.
По его данным, в США коронавирус диагностирован у 175 067 человек, умерли 3415 человек, выздоровели — 5995.
По данным университета, в США в настоящий момент скончались больше людей, чем в Китае, где число жертв составило 3309.
Ранее сообщалось, что в США подтверждено более 160 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, около 3 тыс. заболевших скончались.