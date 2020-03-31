В США подтверждено более 160 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США подтверждено более 160 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, около трёх тыс. заболевших скончались.

Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты федеральной и местной статистики.

По последней информации, в США зафиксировано 161 807 случаев заражения коронавирусом, умерли 2953 человека.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусом в американском штате Нью-Йорк превысило 66 тыс. человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 690 тыс. заражённых коронавирусом.