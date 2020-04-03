Посольство рассказало о вывозе на родину 150 россиян из Великобритании

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Посольство России сообщило о возвращении специальным вывозным рейсом на родину 150 россиян из Великобритании.
Посольство рассказало о вывозе на родину 150 россиян из Великобритании
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«2 апреля состоялся специальный вывозной рейс SU 2583, произведённый авиакомпанией «Аэрофлот». Территорию Великобритании благополучно покинули 150 граждан России и членов их семей», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Уточняется, что вывезенные россияне прибыли на территорию Великобритании в 2020 году на срок не более 90 дней и не имели разрешения на проживание.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о работе по возвращению туристов на родину.

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