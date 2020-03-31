В Россию возвратятся из-за рубежа почти 2 тысячи граждан

В Россию 31 марта планируется возвращение почти 2 тыс. российских граждан из других стран на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила Росавиация.

«По согласованию с правительством России 31 марта планируется доставить 1947 человек, из них 535 человек — в аэропорты, расположенные в регионах», — указано в сообщении.

При этом 1 апреля авиакомпании выполнят шесть рейсов для вывоза россиян из-за рубежа. Запланированы рейсы из Индии, Туниса, Таиланда.

Ранее в Росавиации сообщили, что с 31 марта прилёт граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.

При этом прилёт в аэропорты, расположенные в других регионах России, будет осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки.