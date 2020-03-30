Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы

Начиная с 31 марта прилёт россиян в Москву из-за границы будет осуществляться только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«Прилёт граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки», — рассказали в ведомстве.

При этом прилёт в аэропорты, которые расположены в других регионах России, «может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки».

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа со вторника, 31 марта, будет сокращено.