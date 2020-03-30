Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
«Прилёт граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки», — рассказали в ведомстве.
При этом прилёт в аэропорты, которые расположены в других регионах России, «может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки».
Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа со вторника, 31 марта, будет сокращено.