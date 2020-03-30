Количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа сократят

Количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа со вторника, 31 марта, будет сокращено, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Об этом он заявил во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«(Оперативным. — RT) штабом принято решение о сокращении с завтрашнего дня количества рейсов, которые будут вывозить наших граждан, для того чтобы каждого из прилетающих сегодня, с учётом развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции, можно было в пунктах прилёта внимательно, подробно встретить, отработать, обработать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее правительство выделило Росавиации из резервного фонда 1,5 млрд рублей, чтобы возместить авиакомпаниям затраты на вывоз граждан России из других стран.

Ведомству поручено проконтролировать использование средств и представить доклад до 1 февраля 2021 года.