Авиакомпаниям выплатят компенсации за вывоз россиян из других стран

Российское правительство выделило Росавиации из резервного фонда 1,5 млрд рублей для возмещения авиакомпаниям затрат на вывоз граждан России из других стран на фоне пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского правительства.

«Подписанным распоряжением Росавиации из резервного фонда правительства России выделены 1,5 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий организациям воздушного транспорта на возмещение затрат», — указано в сообщении.

Субсидии будут предоставлены авиакомпаниям, осуществляющим вывоз «российских граждан и граждан государств СНГ, Абхазии и Южной Осетии, въезжающих на территорию России в целях дальнейшего следования в государства своего гражданства».

Правительство поручило Росавиации проконтролировать использование средств, а также представить доклад до 1 февраля 2021 года.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало информацию о «вывозных рейсах» для российских граждан, находящихся в затруднительном положении в других странах.