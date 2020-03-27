Росавиация рассказала о планах по вывозу россиян из Латинской Америки
- РИА Новости
«МИД России, наши посольства в указанных странах, Ростуризм, Росавиация и авиакомпания AZUR air формируют списки, получают разрешения официальных властей, прорабатывают логистику сбора пассажиров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что планируется «вылет борта на 524 кресла из Москвы в данном направлении 30 марта».
Как уточняется, точный маршрут будет известен позднее — после получения разрешений авиационных властей соответствующих стран.
Ранее МИД России опубликовал информацию о «вывозных рейсах» для российских граждан, которые находятся в затруднительном положении за рубежом.
Российский кабмин поручил Министерству транспорта и Росавиации с 26 марта организовать досмотр в аэропортах всех россиян, прилетающих из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.