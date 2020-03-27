Росавиация рассказала о планах по вывозу россиян из Латинской Америки

В Росавиации рассказали, что отработка вариантов по вывозу россиян из Бразилии, Чили, Перу и Аргентины находится в стадии завершения.

«МИД России, наши посольства в указанных странах, Ростуризм, Росавиация и авиакомпания AZUR air формируют списки, получают разрешения официальных властей, прорабатывают логистику сбора пассажиров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что планируется «вылет борта на 524 кресла из Москвы в данном направлении 30 марта».

Как уточняется, точный маршрут будет известен позднее — после получения разрешений авиационных властей соответствующих стран.

Ранее МИД России опубликовал информацию о «вывозных рейсах» для российских граждан, которые находятся в затруднительном положении за рубежом.

Российский кабмин поручил Министерству транспорта и Росавиации с 26 марта организовать досмотр в аэропортах всех россиян, прилетающих из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.