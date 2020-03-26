Кабмин поручил досматривать в аэропортах всех прибывающих россиян

Правительство России поручило Министерству транспорта и Росавиации с 26 марта организовать досмотр в аэропортах всех россиян, прилетающих из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Отмечается, что речь идёт о термометрии, заборе материала на выявление новой коронавирусной инфекции «с одновременной выдачей таким гражданам постановления... о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Россию».

Кроме того, сведения о прибывших гражданах, подлежащих изоляции, следует направить в медицинские организации, к которым они прикреплены, для наблюдения за ними.

Ранее стало известно, что Россия с 27 марта полностью прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

С 16 марта временно ограничен въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.