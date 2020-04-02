Главы МИД НАТО согласовали расширение миссии в Ираке

Министры иностранных дел стран — членов НАТО в ходе видеоконференции согласовали расширение миссии альянса в Ираке. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Министры договорились активизировать нашу миссию по обучению в Ираке, ввести в её рамки некоторые мероприятия подготовки, которые проводила международная коалиция, в том числе подготовку сержантского состава, сапёров и федеральной полиции», — приводит его слова на пресс-конференции РИА Новости.

Расширение миссии осуществляется в координации с властями Ирака и коалицией во главе с США, добавил Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс находится в тесном сотрудничестве с властями Ирака по вопросу возобновления миссии НАТО по обучению местных военных.

Альянс приостановил свою миссию в Ираке после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате операции США.