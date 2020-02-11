НАТО обсуждает с Ираком возобновление работы миссии в стране

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Североатлантический альянс находится в тесном сотрудничестве с властями Ирака по вопросу возобновления миссии НАТО по обучению местных военных, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
НАТО обсуждает с Ираком возобновление работы миссии в стране
  • Reuters

«Сейчас в Ираке присутствуют военные и персонал НАТО. Мы возобновим тренировки как можно скорее», — сказал он.

Столтенберг отметил, что разговаривал с иракским премьер-министром, с президентом и с главой МИД по данному вопросу.

«Мы проводим с ними консультации, потому что мы останемся в Ираке только в случае приглашения от иракской стороны», — подчеркнул он.

Альянс приостановил свою миссию в Ираке после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате операции США.

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