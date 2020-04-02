Застрявшие в аэропорту Катара россияне вылетели в Россию
- РИА Новости
«Все российские граждане, которые оказались в Катаре, прилетев на транзитных рейсах из разных стран мира, и двое суток находились в аэропорту Дохи, улетели в Россию», — цитирует РИА Новости представителя дипмиссии.
По его словам, застрявших в Катаре россиян было более 350.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россияне, которые застряли в катарской столице Дохе, в ближайшее время вылетят на родину.
Также в Росавиации сообщали, что с 31 марта прилёт граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.