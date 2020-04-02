Застрявшие в аэропорту Катара россияне вылетели в Россию

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Застрявшие в международном аэропорту Хамада в столице Катара Дохе россияне улетели в Россию. Об этом сообщил представитель посольства России в Катаре.
Застрявшие в аэропорту Катара россияне вылетели в Россию
  • РИА Новости

«Все российские граждане, которые оказались в Катаре, прилетев на транзитных рейсах из разных стран мира, и двое суток находились в аэропорту Дохи, улетели в Россию», — цитирует РИА Новости представителя дипмиссии.

По его словам, застрявших в Катаре россиян было более 350.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россияне, которые застряли в катарской столице Дохе, в ближайшее время вылетят на родину.

Также в Росавиации сообщали, что с 31 марта прилёт граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.

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