Захарова рассказала о ситуации с находящимися в Катаре россиянами
«Идёт работа по разблокированию ситуации с находящимися в Катаре россиянами», — цитирует РИА Новости Захарову
Она отметила, что «российские ведомства и власти Катара прилагают максимум усилий для того, чтобы россияне смогли вылететь в Россию».
Ранее в Росавиации сообщили, что с 31 марта прилёт граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.
При этом прилёт в аэропорты, расположенные в других регионах России, будет осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки.