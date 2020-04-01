Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с находящимися в Катаре россиянами.

«Идёт работа по разблокированию ситуации с находящимися в Катаре россиянами», — цитирует РИА Новости Захарову

Она отметила, что «российские ведомства и власти Катара прилагают максимум усилий для того, чтобы россияне смогли вылететь в Россию».

Ранее в Росавиации сообщили, что с 31 марта прилёт граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.

При этом прилёт в аэропорты, расположенные в других регионах России, будет осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки.