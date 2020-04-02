КНДР ослабила введённые из-за коронавируса ограничения для иностранцев

Власти КНДР ослабили ограничительные меры, введённые в рамках борьбы с коронавирусом, и разрешили иностранным гражданам посещать магазины, рестораны и другие места в Пхеньяне.

Как сообщило в Facebook посольство России, 2 апреля диппредставительство получило ноту МИД КНДР, адресованную всем аккредитованным в Северной Корее посольствам и представительствам международных организаций.

В ноте говорится, что «иностранным гражданам вновь разрешено посещение всех столичных магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания и центрального рынка на улице Тхониль».

При этом иностранцев попросили следовать правилам, действующим в каждой точке обслуживания в Пхеньяне, в том числе обязательно носить медицинские маски.

В феврале Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса.