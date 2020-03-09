Во Владивосток прибыл спецрейс из КНДР
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
«Рейс JS 271, Пхеньян, Air Koryo прибыл в 10:49 (03:49 мск)», — сообщили в аэропорту.
На борту северокорейского воздушного судна находятся около 60 граждан других стран, в том числе 13 россиян, которые решили покинуть КНДР из-за карантина.
По данным посольства России в КНДР, в частности, на борту находятся сотрудники, у которых завершились командировки, и члены их семей.
В феврале Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса.