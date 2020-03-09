Во Владивосток прибыл спецрейс из КНДР

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Первый спецрейс из КНДР после объявления карантина в Северной Корее из-за коронавирусной инфекции COVID-19 прибыл из Пхеньяна во Владивосток. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Владивостока.
Во Владивосток прибыл спецрейс из КНДР
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Рейс JS 271, Пхеньян, Air Koryo прибыл в 10:49 (03:49 мск)», — сообщили в аэропорту.

На борту северокорейского воздушного судна находятся около 60 граждан других стран, в том числе 13 россиян, которые решили покинуть КНДР из-за карантина.

По данным посольства России в КНДР, в частности, на борту находятся сотрудники, у которых завершились командировки, и члены их семей.

В феврале Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса.

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