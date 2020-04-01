Уроженка России рассказала о карантине в Германии

Уроженка России Ольга Нойманн рассказала о карантине в немецком городе Баутцен.

«В Баутцене разрешено ходить по двое человек. Но если это семья, которая проживает вместе, или это люди, которые живут в одной квартире, их может быть в группе до пяти человек. Они должны держаться от других людей на расстоянии двух метров», — заявила она в беседе с Nation News.

Как считает Нойманн, строгое соблюдение карантина жителями Германии объясняется сознательностью немцев.

Ранее жительница Тбилиси Диана Матиашвили в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о ситуации с коронавирусом в Грузии.