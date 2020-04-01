Антонов сообщил о скором прибытии в США самолёта ВКС России с помощью
- РИА Новости
«Расчётное время приземления в Нью-Йорке – около 13:30 (20:30 мск. — RT). Борт ВКС России Ан-124 везёт гуманитарный груз по линии Минпромторга России», — приводятся слова дипломата в Facebook посольства России в США.
По его словам, российские и американские власти оперативно решили все вопросы по доставке.
«Здесь его очень ждут», — добавил он.
31 марта в Кремле сообщили, что Россия на фоне тяжёлой эпидемиологической ситуации в США предложила американской стороне поддержку, страна направит самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом.
Позднее самолёт ВКС России вылетел в Соединённые Штаты.
Подробнее — в материале RT.