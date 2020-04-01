Антонов сообщил о скором прибытии в США самолёта ВКС России с помощью

Борт ВКС России Ан-124 с гуманитарным грузом для помощи в борьбе с коронавирусом прибудет в США ориентировочно в 20:30 мск. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Расчётное время приземления в Нью-Йорке – около 13:30 (20:30 мск. — RT). Борт ВКС России Ан-124 везёт гуманитарный груз по линии Минпромторга России», — приводятся слова дипломата в Facebook посольства России в США.

По его словам, российские и американские власти оперативно решили все вопросы по доставке.

«Здесь его очень ждут», — добавил он.

31 марта в Кремле сообщили, что Россия на фоне тяжёлой эпидемиологической ситуации в США предложила американской стороне поддержку, страна направит самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом.

Позднее самолёт ВКС России вылетел в Соединённые Штаты.

Подробнее — в материале RT.