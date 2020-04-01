Самолёт ВКС России с медоборудованием вылетел в США

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Самолёт ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием вылетел в Соединённые Штаты.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия на фоне тяжёлой эпидемиологической ситуации в Соединённых Штатах предложила Вашингтону поддержку. Самолёт с помощью для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 вылетит в США до конца суток.

30 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого обсуждались пандемия коронавируса и ситуация на мировом рынке нефти.

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