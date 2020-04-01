Владелец турфирмы из ОАЭ прокомментировал ситуацию с коронавирусом
- Reuters
«Власти ввели строгий карантин. С 18 марта мы не выходим из дома. Две недели уже», — заявил Александр в беседе с Nation News.
По его словам, для нарушителей предусмотрены огромные штрафы.
Как отметил Александр, за продуктами они пока ходят сами в масках и перчатках, но услуга доставки есть.
«Наводим дома порядок, смотрим сериалы», — добавил он.
29 марта сообщалось, что все российские туристы вывезены из ОАЭ.
Жительница Тбилиси Диана Матиашвили в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о ситуации с коронавирусом в Грузии.