Все российские туристы вывезены из ОАЭ

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Последняя группа российских туристов вывезена из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Все российские туристы вывезены из ОАЭ
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Сегодня, 29 марта, состоялся последний эвакуационный рейс из ОАЭ. Все остававшиеся в Эмиратах российские туристы, около 150 человек, вылетели самолётом B737-800 в 09:00 рейсом flydubai FZ 8273 по маршруту Дубай — Москва», — говорится в сообщении на сайте организации.

Уточняется, что большинство оставшихся на территории ОАЭ россиян покинули страну 28 марта.

26 марта в МИД сообщили, что Объединённые Арабские Эмираты дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.

ОАЭ на фоне пандемии коронавируса прекратили авиасообщение со всеми странами, кроме эвакуационных рейсов для иностранцев.

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