Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ вывоз россиян

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Глава россйиского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ вывоз россиян
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в интересах завершения вывоза из ОАЭ российских граждан, которые в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, выразили желание вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.

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