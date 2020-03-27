Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ вывоз россиян
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в интересах завершения вывоза из ОАЭ российских граждан, которые в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, выразили желание вернуться на родину.
Ранее сообщалось, что ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.