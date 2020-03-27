Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ вывоз россиян

Глава россйиского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в интересах завершения вывоза из ОАЭ российских граждан, которые в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, выразили желание вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.