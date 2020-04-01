Посол сообщил, что из Индии вывезли более тысячи россиян

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Посол России в Индии Николай Кудашев сообщил, что с 22 марта из Индии вывезли более тысячи россиян.

Он сообщил, что в Москву «вылетел очередной вывозной рейс «Аэрофлота», на борту которого находятся 406 пассажиров».

По его словам, это второй рейс авиакомпании из Дели. Первый рейс состоялся 25 марта.

Также он сообщил, что «из Гоа двумя рейсами ГТК «Россия» вывезено 259 пассажиров».

«Таким образом, с момента прекращения регулярного международного пассажирского авиасообщения 22 марта страну покинули более тысячи человек», — цитирует РИА Новости Кудашев.

Ранее в Росавиации сообщили, что с 31 марта прилёт граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.

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