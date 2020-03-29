Сын Ратко Младича рассказал о состоянии отца после операции

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Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич восстанавливается после перенесённой 28 марта операции по удалению опухоли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сына генерала, Дарко Младича.
Сын Ратко Младича рассказал о состоянии отца после операции
  • Reuters

«Информация, которую мы получили на настоящий момент, хорошая, восстановление идёт хорошо», — заявил он.

По его словам, врачи довольны результатами операции. Он добавил, что «всё идет как надо, всё хорошо».

Ранее Ратко Младича прооперировали в Гааге. В начале марта врачи обнаружили у него опухоль.

В ноябре 2017 года Ратко Младич по решению Международного трибунала по бывшей Югославии был приговорён к пожизненному лишению свободы за военные преступления, совершённые в 1992—1995 годах в Боснии и Герцеговине.

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