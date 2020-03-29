Сын Ратко Младича рассказал о состоянии отца после операции
- Reuters
«Информация, которую мы получили на настоящий момент, хорошая, восстановление идёт хорошо», — заявил он.
По его словам, врачи довольны результатами операции. Он добавил, что «всё идет как надо, всё хорошо».
Ранее Ратко Младича прооперировали в Гааге. В начале марта врачи обнаружили у него опухоль.
В ноябре 2017 года Ратко Младич по решению Международного трибунала по бывшей Югославии был приговорён к пожизненному лишению свободы за военные преступления, совершённые в 1992—1995 годах в Боснии и Герцеговине.