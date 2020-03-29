Бывший министр промышленности Франции скончался от коронавируса
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«Патрик Деведжян, бывший министр, глава департамента О-де-Сен, госпитализированный после положительного анализа на COVID-19, скончался в ночь на воскресенье», — приводит сообщение РИА Новости.
Экс-министр узнал о заражении на текущей неделе.
Ранее число скончавшихся от последствий заражения COVID-19 во Франции достигло 2314 человек.
27 марта Франция продлила всеобщий режим изоляции в стране до 15 апреля в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
С середины марта в стране действуют строгие ограничения на передвижения людей, закрыты рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины.