ООН передаст Нью-Йорку 250 тысяч медицинских масок

Короткая ссылка
ООН передаст Нью-Йорку 250 тыс. медицинских масок в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил Генсек организации Антониу Гутерреш.
ООН передаст Нью-Йорку 250 тысяч медицинских масок
  • Reuters

«Мы вместе с постпредом США при ООН Келли Крафт рады объявить о передаче в Соединённые Штаты 250 тыс. защитных масок», — говорится в сообщении на сайте ООН.

Уточняется, что маски будут переданы медикам в Нью-Йорке, которые «самоотверженно и неустанно борются» с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить