ООН передаст Нью-Йорку 250 тысяч медицинских масок

ООН передаст Нью-Йорку 250 тыс. медицинских масок в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил Генсек организации Антониу Гутерреш.

«Мы вместе с постпредом США при ООН Келли Крафт рады объявить о передаче в Соединённые Штаты 250 тыс. защитных масок», — говорится в сообщении на сайте ООН.

Уточняется, что маски будут переданы медикам в Нью-Йорке, которые «самоотверженно и неустанно борются» с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с COVID-19.