Главврач Англии самоизолировался с симптомами коронавируса
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«После того как у меня вчера появились симптомы, похожие на COVID-19, я в соответствии с рекомендациями самоизолируюсь дома на семь дней», — написал он в Twitter.
По словам Уитти, он продолжит консультировать правительство по вопросам реагирования на заболевание.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом.
Он также диагностирован у британского премьера Бориса Джонсона и принца Чарльза.