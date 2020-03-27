Главврач Англии самоизолировался с симптомами коронавируса

Главный врач Англии Крис Уитти сообщил, что самоизолировался с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.

«После того как у меня вчера появились симптомы, похожие на COVID-19, я в соответствии с рекомендациями самоизолируюсь дома на семь дней», — написал он в Twitter.

По словам Уитти, он продолжит консультировать правительство по вопросам реагирования на заболевание.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом.

Он также диагностирован у британского премьера Бориса Джонсона и принца Чарльза.