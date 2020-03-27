Главврач Англии самоизолировался с симптомами коронавируса

Короткая ссылка
Главный врач Англии Крис Уитти сообщил, что самоизолировался с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.
Главврач Англии самоизолировался с симптомами коронавируса
  • ©gov.uk

«После того как у меня вчера появились симптомы, похожие на COVID-19, я в соответствии с рекомендациями самоизолируюсь дома на семь дней», — написал он в Twitter.

По словам Уитти, он продолжит консультировать правительство по вопросам реагирования на заболевание.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом.

Он также диагностирован у британского премьера Бориса Джонсона и принца Чарльза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить