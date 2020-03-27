Посол США в Москве призвал россиян и американцев сотрудничать

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Посол США в России Джон Салливан во время онлайн-обращения призвал американцев и россиян сотрудничать в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Посол США в Москве призвал россиян и американцев сотрудничать
  • РИА Новости

«Я знаю, что в такие трудные времена может быть полезным объединиться и заботиться друг о друге. Я слышал много историй об американцах, которые заботятся о пожилых или больных людях. Я знаю, что россияне — прекрасные люди и они делают то же самое здесь. В этой борьбе как россияне, так и американцы могут сотрудничать и найти поддержку и решение наших общих проблем, в особенности в борьбе с этим ужасным вирусом», — сказал он.

Как сообщалось ранее, посольство США в Москве изучает возможность организации чартерных рейсов для вывоза американских граждан из России.

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