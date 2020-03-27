Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию с коронавирусом

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны затронули ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции с учётом видеоконференции лидеров стран G20.

Главы МИД обсудили меры, которые необходимы для налаживания тесной координации усилий, в том числе в решении вопросов, связанных с возвращением граждан обеих стран на родину.

Также обсуждались возможные шаги по линии Совета Безопасности ООН, которые способствовали бы укреплению международного мира и безопасности в контексте совместной борьбы с коронавирусом.

Стороны подчеркнули особую роль постоянных членов СБ ООН «в обеспечении согласованных действий мирового сообщества по решению глобальных проблем в русле инициативы президента России Владимира Путина о подготовке саммита «пятёрки».

Кроме этого, в ходе беседы стороны затронули вопросы урегулирования конфликтов в Ливии, Сирии и на Украине.

Ранее Путин на саммите G20 заявил, что страны не могут позволить себе руководствоваться принципом «каждый сам за себя».

По итогам экстренного саммита лидеров было принято заявление, в котором говорится в том числе о договорённости стран G20 выделить ВОЗ средства для борьбы с COVID-19.