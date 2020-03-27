Россиянка рассказала о карантине в Испании

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Россиянка Мария Кучумова, проживающая в Каталонии, рассказала о карантине в Испании.
Россиянка рассказала о карантине в Испании
  • Reuters

В беседе с Nation News она заявила, что страна по-прежнему находится под строгими ограничениями, которые официально продлены до 12 апреля. Есть предположения, что карантин продлится гораздо дольше.

«На уровне слухов прошла информация о снижении и отмене арендной платы, счетов за электроэнергию и воду. Но точно смогу об этом сказать через несколько дней, когда настанет время платежей», — отметила Кучумова.

Ранее жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.

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