Китай поддерживает призыв Генсека ООН о снятии санкций

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайская сторона поддерживает призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о снятии со стран односторонних санкций ради борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Китайская сторона поддерживает призыв Генерального секретаря ООН, призывает уважать законные права всех людей, которые живут в пострадавших от эпидемии странах, и снять односторонние санкции», — цитирует его РИА Новости.



По его словам, в настоящее время эпидемия коронавирусной инфекции распространяется по всему миру и активное сотрудничество международного сообщества по борьбе с эпидемией является первостепенной задачей.

«Сохранение односторонних санкций в отношении пострадавших стран противоречит духу гуманизма», — заключил Гэн Шуан.

Ранее Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне пандемии коронавируса доставлять продовольствие и медицинскую помощь.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал инициативу Генсека ООН.