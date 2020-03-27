Китай поддерживает призыв Генсека ООН о снятии санкций
- Reuters
«Китайская сторона поддерживает призыв Генерального секретаря ООН, призывает уважать законные права всех людей, которые живут в пострадавших от эпидемии странах, и снять односторонние санкции», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в настоящее время эпидемия коронавирусной инфекции распространяется по всему миру и активное сотрудничество международного сообщества по борьбе с эпидемией является первостепенной задачей.
«Сохранение односторонних санкций в отношении пострадавших стран противоречит духу гуманизма», — заключил Гэн Шуан.
Ранее Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне пандемии коронавируса доставлять продовольствие и медицинскую помощь.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал инициативу Генсека ООН.