В Италии за последние сутки жертвами коронавируса стали 683 человека

Короткая ссылка
В Италии за последние сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 683 человека, общее число жертв заболевания достигло 7503.
В Италии за последние сутки жертвами коронавируса стали 683 человека
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Департамента гражданской защиты.

«Сегодня мы зарегистрировали смерть 683 пациентов. Общее число жертв составило 7503. Число инфицированных составляет 57 521. За последние сутки вылечились 1036 пациентов, всего — 9362», — сказали в ведомстве.

Ранее 15-й самолёт Воздушно-космических сил России с грузом для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 направился в Италию.

Российские военные вирусологи приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить