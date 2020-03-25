В Италии за последние сутки жертвами коронавируса стали 683 человека

В Италии за последние сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 683 человека, общее число жертв заболевания достигло 7503.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Департамента гражданской защиты.

«Сегодня мы зарегистрировали смерть 683 пациентов. Общее число жертв составило 7503. Число инфицированных составляет 57 521. За последние сутки вылечились 1036 пациентов, всего — 9362», — сказали в ведомстве.

Ранее 15-й самолёт Воздушно-космических сил России с грузом для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 направился в Италию.

Российские военные вирусологи приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.