Пятнадцатый самолёт ВКС России с помощью направился в Италию
«Пятнадцатый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» для доставки специального имущества и средств для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
Уточняется, что российские специалисты будут помогать в борьбе с распространением COVID-19 в городе Бергамо.
Ранее сообщалось о прибытии в Италию четырнадцатого самолёта ВКС России для помощи в борьбе с коронавирусом.