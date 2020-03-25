Пятнадцатый самолёт ВКС России с помощью направился в Италию

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Пятнадцатый самолёт ВКС России с грузом для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 направился в Италию.

«Пятнадцатый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» для доставки специального имущества и средств для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.

Уточняется, что российские специалисты будут помогать в борьбе с распространением COVID-19 в городе Бергамо.

Ранее сообщалось о прибытии в Италию четырнадцатого самолёта ВКС России для помощи в борьбе с коронавирусом.

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